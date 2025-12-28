پخش زنده
امروز: -
همزمان با برگزاری رویداد زنده پرتاب سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقایافته «کوثر»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این دستاورد را نمادی از پیشرفت صنعت فضایی کشور دانست و تأکید کرد که “امید، دانش و جسارت ایرانی در مدار زمین قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رویداد پخش زنده پرتاب سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقایافته «کوثر» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صنعت فضایی را پیشران مدیریت هوشمند زمین و توسعه عادلانه ارتباطات دانست و تاکید کرد که ارسال ماهواره به فضا، نماد امید، دانش و جسارت ایرانی است که امروز در مدار زمین قرار گرفت.
سیدستار هاشمی، صنعت فضایی را صنعتی راهبردی و ضرورتی انکارناپذیر برای حکمرانی هوشمند، مدیریت منابع کشور و توسعه متوازن ارتباطات دانست.
وی حضور نخبگان و فعالان صنعت فضایی در این رویداد را مایه افتخار و دلگرمی دانست و تصریح کرد: «دستاوردهای امروز، حاصل سالها تلاش، شببیداری و پشتوانهای تاریخی در صنعت فضایی کشور است که به یک روز محدود نمیشود و مسیر آن با قوت ادامه خواهد داشت.»
صنعت فضایی، زیرساخت مدیریت زمین و منابع ملی
وزیر ارتباطات با اشاره به نقش کاربردی صنعت فضایی در زندگی روزمره مردم، تأکید کرد: «ماهوارههای سنجشی یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت زمین در کشور بهشمار میروند و امروز با اتکا به تصاویر و دادههای ماهوارهای، امکان پایش منابع آبی، مدیریت پیکرههای آبی، رصد فرونشست زمین و تصمیمسازی دقیق در این حوزهها فراهم شده است.»
هاشمی گفت: «در حوزه کشاورزی نیز، سنجش از دور نقش کلیدی در کشاورزی دقیق، برآورد سطح زیر کشت، شناسایی آفات و افزایش بهرهوری ایفا میکند و همچنین در موضوع حدنگاری و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی، ظرفیت ماهوارههای سنجشی بهعنوان یک ابزار حاکمیتی مؤثر مورد توجه قرار دارد.»
ماهوارههای مخابراتی، ابزار تحقق عدالت ارتباطی
وی با بیان اینکه «صنعت فضایی به ماهوارههای سنجشی محدود نمیشود»، نقش ماهوارههای مخابراتی را در توسعه ارتباطات کشور حیاتی توصیف کرد و گفت: «در شرایطی که هدف، رساندن ارتباطات پایدار به دورافتادهترین نقاط کشور است، ماهوارههای مخابراتی یکی از راهکارهای جدی و اجتنابناپذیر محسوب میشوند.»
وزیر ارتباطات با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در توسعه عدالتمحور ارتباطات، اعلام کرد: «در قالب طرح USO، هدفگذاری شده تا پایان برنامه هشتم توسعه، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی پرسرعت متصل شوند و در مناطق صعبالعبور، استفاده از خدمات ارتباطی ماهوارهای یک ضرورت عملیاتی است.»
وی افزود: «بهرهگیری از ظرفیت ماهوارههایی که توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شدهاند، یک اولویت راهبردی برای وزارت ارتباطات محسوب میشود و مسئولیت سنگینی در این حوزه بر عهده دولت قرار دارد.»
تمرکز بر سه محور کلان فضایی؛ سنجش، مخابرات و ناوبری
هاشمی با اشاره به برنامههای کلان کشور در صنعت فضایی اظهار کرد: «سه محور اصلی در این حوزه دنبال میشود که شامل ماهوارههای سنجشی، ماهوارههای مخابراتی و سامانههای ناوبری است و برای هر سه محور، برنامهریزیهای مفصل و گامهای عملیاتی در دستور کار قرار دارد.»
وی افزود: «ناوبری بهعنوان سومین محور، نیازمند تشریح تخصصی در مجال دیگری است، اما جایگاه آن در حکمرانی هوشمند و خدمات عمومی کشور، اهمیتی همتراز با دو محور دیگر دارد.»
کار تیمی، رمز موفقیت صنعت فضایی ایران
وزیر ارتباطات با تأکید بر اهمیت کار جمعی در صنعت فضایی، تصریح کرد: «موفقیت ماهوارههایی مانند «پایا» نتیجه عبور از نگاههای فردی و شکلگیری یک کار تیمی منسجم است که در آن، دولت، دستگاههای حاکمیتی، شرکتهای دانشبنیان، بخش خصوصی و نهادهای پشتیبان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.»
وی خاطرنشان کرد: «بسیاری از بازیگران این زیستبوم در پشت صحنه دیده نمیشوند، اما نقش آنها در تحقق این دستاوردها تعیینکننده است و صنعت فضایی امروز، نماد همافزایی ملی و اعتماد به توان داخلی محسوب میشود.»
هاشمی با قدردانی از نقش وزارت دفاع، شرکتهای دانشبنیان، بخش خصوصی و حمایتهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، توجه به بخش خصوصی را یکی از دستاوردهای مهم مسیر جدید صنعت فضایی عنوان کرد.
وزیر ارتباطات با قدردانی از پژوهشگران، مهندسان، نخبگان و کنشگران صنعت فضایی کشور، اعلام کرد: «این مسیر با تکیه بر علم، ایمان و همدلی ادامه خواهد یافت و فعالان این حوزه با عشق و دانش، در مدار پیشرفت ایران گام برمیدارند.»