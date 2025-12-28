پخش زنده
با امضای تفاهمنامه حفاظت از آفانیوس؛ نماد زیستی اصفهان روی پیراهن سپاهان نقش بست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ باشگاه ورزشی سپاهان در اقدامی بیسابقه در اصفهان که ورزش حرفهای را با حفاظت از میراث طبیعی استان پیوند زد، امروز پیراهن جدید خود را با نقش ماهی آفانیوس اصفهانی رونمایی کرد.
این اقدام در قالب تفاهمنامه سهجانبه حفاظت از ماهی آفانیوس اصفهانی، بعنوان برند زیستی اصفهان بین باشگاه ورزشی سپاهان، اداره کل محیطزیست استان و مؤسسه رویش سرزمین امید امضا شد.
ماهی آفانیوس اصفهانی، که هزاران سال در اکوسیستم زایندهرود و تالاب بین المللی گاوخونی نقش کلیدی در کنترل پشههای ناقل بیماری داشته، اکنون تنها در چشمههای محدود جرقویه باقی مانده و به دلیل خشکی رودخانه، کاهش زیستگاه و حضور گونههای مهاجم در آستانه نابودی است.
این تفاهمنامه یکساله، اما قابل تمدید است و علاوه بر حمایت مالی و اجرایی از برنامههای حفاظتی، بر برندسازی این گونه منحصربهفرد به عنوان نماد زیستی و فرهنگی اصفهان تمرکز دارد.
در آئین امضای تفاهم نامه همکاری، منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان، ماهی آفانیوس اصفهانی را یک میراث طبیعی گرانبها برای استان اصفهان و کل کشور ایران عنوان کرد و گفت: باشگاه سپاهان به عنوان یک باشگاه محبوب و مردمی، مفتخر است که حتی اگر قدم کوچکی باشد، در مسیر حفظ محیط زیست و میراث طبیعی کشور سهیم شود.
گل علیزاده مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان با بیان اینکه ماهی آفانیوس اصفهانی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و حتی بسیاری از واحدهای صنعتی نیز نسبت به اهمیت آن بیتوجه بودهاند، گفت: امروز، اما با این همکاری، از چهرههای ورزشی و ورزشکاران برای گسترش فرهنگ حفاظت از این گونه بومی استفاده میکنیم.
کپور دنداندار یا گورماهی اصفهان گونهای منحصربهفرد است که فقط در حوضه زایندهرود و تالاب بینالمللی گاوخونی زندگی میکند.
این گونه بهعنوان یک ماهی لاروخوار بومی در کنترل جمعیت حشرات و پشههای ناقل برخی بیماریها مانند سالک نقش مهم و بیبدیلی دارد. ماهی آفانیوس گونهای تخمگذار با طول عمر چهار تا پنج سال است.
این ماهی از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی بسیار با ارزش است، اما وضعیت زیستگاه و محل پراکنش این گونه به دلیل فعالیتهای انسانی در شرایط نامناسبی است.
نوسانات آب رودخانه زایندهرود و تالاب بینالمللی گاوخونی و خشکی بخشهایی از زیستبوم آبی در سالهای اخیر، زندگی این گونه منحصربهفرد را با خطر مواجه کرده است.