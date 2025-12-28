پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راه شمال استان در این خصوص گفت: ماموران پلیس راه ماهان هنگام کنترل هوشمند یکی از محورهای پرتردد یک دستگاه خودروی دنا را به دلیل تخلف حادثهساز سرعت غیرمجاز متوقف کردند.
وی با اشاره توقیف این خودرو به دلیل دارا بودن دستور توقیف قضایی و تخلفات فراوان پرداخت نشده به مبلغ بیش از سیصد و ده میلیون ریال، سرعت غیرمجاز را یکی از مهمترین عوامل بروز تصادفات شدید و خسارتبار برشمرد و بر رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از شتابزدگی و مدیریت زمان سفر تاکید کرد.