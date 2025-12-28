تیم رشت الف در رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد جوانان گیلان که به یادبود ۳۰۴ شهید سنگر به مدت ۳ روز در بخش سنگر برگزار شد، مقام نخست را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این رقابت‌های ۳ روزه که در سالن انقلاب سنگر برگزار شد، ۱۴۳ کشتی گیر آزادکار در قالب ۱۹ تیم از ۱۷ شهرستان گیلان شرکت داشتند که در پایان، تیم «رشت الف» با برتری بر دیگر تیم‌ها قهرمان شد و تیم‌های رودسر، سنگر و رشت ب عنوان‌های دوم تا چهارم را کسب کردند.

نفرات برتر این رقابت‌ها در دی ماه امسال در کشتی آزاد به تهران و در رشته فرنگی به اهواز اعزام خواهند شد.