نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد:
سواد و آگاهی کلید پیشرفت فرد و جامعه
نماینده ولیفقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد بر نقش بنیادین علم، خواندن و نوشتن در رشد معنوی، اخلاقی و اجتماعی جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیتالله سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در استات در دیدار با مدیرکل، معاونان و کارکنان حوزه سوادآموزی، ضمن تبریک هفته نهضت سوادآموزی، از تلاشهای دستاندرکاران این حوزه قدردانی کرد و گفت: خداوند متعال انسان را به علم، آگاهی و دانایی دعوت کرده و مسیر تعالی بشر از سایهسار معرفت و دانستن میگذرد.
وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی در نادانی و ناآگاهی است، افزود: ناتوانی در خواندن و نوشتن، انسان را از بسیاری از فرصتهای رشد، فهم حقیقت و انتقال اندیشه محروم میکند، در حالی که سواد، دروازهای برای کمال، پیشرفت و تعالی انسان است.
نماینده ولیفقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه علم در تعالیم دینی تصریح کرد: خواندن و نوشتن از مهمترین پایههای علم است و انسان از طریق دانش میتواند مسیر درست را انتخاب کرده و از سختیها، انحرافها و توقف در مسیر پیشرفت عبور کند.
آیتالله حسینی با تأکید بر اینکه جامعه اسلامی نباید گرفتار بیسوادی باشد، گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، دیوار نادانی در حوزه خواندن و نوشتن شکسته شده و سوادآموزی به عنوان یک تکلیف فردی و حکومتی مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: علم، انسان را توانمند میسازد تا بر موانع غلبه کند و مسیر تعالی را با سرعت و دقت بیشتری طی کند؛ بیسوادی و غفلت علمی، موجب عقبماندگی، توقف و حتی انحراف جامعه میشود.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به نقش علم در دنیا و آخرت بیان کرد: علم تنها محدود به علوم تجربی نیست، بلکه علم اخلاقی، معنوی و معرفتی نیز نقش اساسی در رشد انسان دارد و جامعهای که به آگاهی، مسئولیتپذیری و اخلاق توجه کند، زودتر به مقصد سعادت میرسد.
آیتالله حسینی در پایان با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش در تربیت نسل آگاه و مسئول، گفت: اگر آگاهی و احساس مسئولیت در میان نخبگان، دانشگاهیان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت تقویت شود، بسیاری از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد و حرکت جامعه به سمت پیشرفت شتاب خواهد گرفت.
ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با تبریک ایام ماه رجب و با گرامیداشت هفته نهضت سوادآموزی اظهار کرد: خداوند متعال انسان را به علم و آگاهی دعوت کرده و مسیر رشد و تعالی بشر در سایه دانایی و معرفت شکل میگیرد. بخش قابل توجهی از ناهنجاریها و مشکلات فردی و اجتماعی، ریشه در نادانی و ناتوانی در خواندن و نوشتن دارد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اینکه خواندن و نوشتن از اساسیترین پایههای علم است، افزود: ممکن است انسان شنونده خوبی باشد، اما نوشتن و خواندن، مهمترین ابزار درک، انتقال و ماندگاری علم است و بدون آن، بسیاری از ظرفیتهای علمی و انسانی شکوفا نخواهد شد.
رضایی با اشاره به برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی در گسترش سوادآموزی تصریح کرد: به برکت این نظام، دیوار نادانی در حوزه خواندن و نوشتن فرو ریخته و شایسته نیست در سرزمین اسلامی، فردی از نعمت سواد محروم بماند. سوادآموزی هم یک تکلیف فردی و هم یک وظیفه حاکمیتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سطح علم و آگاهی در جامعه، مسیر رسیدن به اهداف متعالی را کوتاهتر میکند، در حالی که ناآگاهی موجب توقف، عقبگرد و حتی انحراف در مسیر پیشرفت میشود خاطر نشان کرد: انسان آگاه میتواند در میان سختیها و انتخابهای دشوار، راه درست را برگزیند و از موانع عبور کند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه علم، ابزار عبور از سختیهاست، گفت: انسانِ مجهز به دانش و آگاهی، میتواند بر مشکلات غلبه کند و مسیر تعالی را طی کند، در حالی که ناآگاهی، حرکت انسان را کند یا متوقف میسازد.
رضایی در پایان با تأکید بر نقش آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی در ارتقای سطح آگاهی جامعه بیان کرد: اگر نخبگان، دانشگاهیان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت با احساس مسئولیت در این مسیر گام بردارند، بسیاری از مشکلات جامعه مرتفع خواهد شد و جامعه با سرعت بیشتری به سمت پیشرفت و کمال حرکت خواهد کرد.