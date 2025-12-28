.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "نامجو" با اعلام اين خبر گفت: به دنبال طرح شکايت يکي از شهروندان در پليس فتا مبني بر کلاهبرداري از وي در پي واريز وجه براي خريد در بستر فضاي مجازي، پيگيري موضوع در دستور کار کارشناسان پليس فتا قرار گرفت.

وي افزود: پس از ثبت شکايت اين فرد، کارشناسان پليس فتا با اقدامات تخصصي در کوتاهترين زمان حساب‌هاي مقصد را مسدود و نسبت به بازگشت مبلغ برداشت شده به حساب شاکي اقدام کردند.

فرمانده شهرستان ارزوئيه گفت: شهروندان مي‌توانند در صورت مواجهه با هر مشکلي در فضاي مجازي مراتب را از طريق سايت پليس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir يا شماره تلفن 096380 در ميان بگذارند