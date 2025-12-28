مهر و موم ۳ پاتوق استعمال و فروش مواد مخدر در گناباد
۳ پاتوق استعمال و فروش مواد مخدر در گناباد شناسایی و ۶ نفر در این رابطه بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده انتظامی گناباد گفت: سه پاتوق استعمال و فروش مواد مخدر در اجرای طرح مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر با هدف ارتقای احساس امنیت و ایجاد فضای ناامن برای مجرمان در سطح شهر و روستاهای شهرستان شناسایی شد.
سرهنگ علی رجبی افزود: چهار متهم زن و ۲ متهم مرد به جرم استعمال و فروش مواد مخدر بازداشت و برای درمان به کمپ های ترک اعتیاد گناباد منتقل شدند.
وی مبارزه جدی با توزیع کنندگان موادمخدر در محله های حاشیه شهر و روستاها را از اولویت های اصلی پلیس ذکر کرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از مراکز توزیع و مصرف مواد مخدر موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.
مرکز شهرستان گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد و جنوب استان خراسان رضوی قرار دارد.