۳ پاتوق استعمال و فروش مواد مخدر در گناباد شناسایی و ۶ نفر در این رابطه بازداشت شدند.

مهر و موم ۳ پاتوق استعمال و فروش مواد مخدر در گناباد

مهر و موم ۳ پاتوق استعمال و فروش مواد مخدر در گناباد

سه پاتوق استعمال و فروش مواد مخدر در اجرای طرح مبارزه با خرده‌ فروشان مواد مخدر با هدف ارتقای احساس امنیت و ایجاد فضای ناامن برای مجرمان در سطح شهر و روستاهای شهرستان شناسایی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی گناباد گفت:

سرهنگ علی رجبی افزود:‌ چهار متهم زن و ۲ متهم مرد به جرم استعمال و فروش مواد مخدر بازداشت و برای درمان به کمپ های ترک اعتیاد گناباد منتقل شدند.

وی مبارزه جدی با توزیع کنندگان موادمخدر در محله های حاشیه شهر و روستاها را از اولویت های اصلی پلیس ذکر کرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از مراکز توزیع و مصرف مواد مخدر موضوع را به مرکز فوریت‌ های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

مرکز شهرستان گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد و جنوب استان خراسان رضوی قرار دارد.