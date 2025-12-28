

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بهزیستی زاوه گفت: در مسابقات فوتبال خیابانی طرح از محله تا تیم ملی که در چارچوب طرح ملی پیشرفت محلات کم‌ برخوردار (۲۰۲۰) در مشهد برگزار شد، تیم نوجوانان «خانه بهزیست ساق» از روستای ساق شهرستان زاوه، قهرمان استان خراسان رضوی شد و به رقابت‌ های کشوری راه یافت.

امیرحسین جوانشیری افزود: این قهرمانی، نشانه‌ ای روشن از بالندگی استعداد‌های ناب در مناطق کم‌ برخوردار استان است. نوجوانان روستای ساق با وجود محدودیت‌ ها، با انگیزه و عملکرد درخشان خود ثابت کردند که با فرصت‌ سازی و حمایت می‌ توانند در سطح ملی بدرخشند.

وی ادامه داد: این مسابقات در سه رده سنی و با حضور تیم‌ هایی از سراسر خراسان رضوی برگزار شد. تیم خانه بهزیست ساق در رده نوجوانان متولد ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، در میان ۱۰ تیم حاضر، مقام نخست را کسب کرد.

جوانشیری هدف طرح ۲۰۲۰را شناسایی و هدایت استعداد‌های محلی و ایجاد مسیری برای حضور آنان در عرصه ملی بر شمرد و گفت: این موفقیت تنها یک پیروزی ورزشی نیست، بلکه امید و اعتماد به نفس را به جامعه محلی بازمی‌گرداند و الگویی برای توسعه اجتماعی و ورزشی بر پایه توانمندسازی جوانان بومی است.

وی افزود: مسابقاتی مانند «از محله تا تیم ملی» ضمن کشف استعدادها، محیطی امن و نشاط‌آور برای رشد اجتماعی نوجوانان فراهم می‌کند و گامی مؤثر در احیای محلات کم‌برخوردار با تکیه بر نیروی جوانان همان منطقه است.