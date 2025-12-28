پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران این رخداد را نشانهای از وضعیت مطلوب زیستگاهی و اثربخشی اقدامات حفاظتی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن عباس نژاد با اعلام این خبر افزود: در جریان پایشهای میدانی و اقدامات حفاظتی محیط بانان، تصاویر یک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات شهرستان فیروزکوه و محدوده پناهگاه حیات وحش کاوه ده ثبت شده است.
وی با اشاره به اهمیت این ثبت تصویری افزود: مشاهده پلنگ ایرانی در ارتفاعات فیروزکوه بیانگر شرایط مناسب زیستگاهی و استمرار حضور گونههای شاخص در اکوسیستمهای طبیعی استان تهران است و نشان میدهد اقدامات حفاظتی و نظارتی به ویژه پایش مستمر عرصههای طبیعی، نقش مؤثری در صیانت از حیات وحش ایفا کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با قدردانی از تلاشهای محیط بانان تصریح کرد: حضور مستمر و شبانه روزی محیط بانان در مناطق تحت مدیریت، یکی از عوامل اصلی حفظ امنیت زیستگاهها و کاهش تهدیدات علیه گونههای ارزشمند حیات وحش به شمار میرود.
عباس نژاد در پایان خاطرنشان کرد: پلنگ ایرانی به عنوان یکی از گونههای در معرض خطر انقراض در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار دارد و زیستگاههای کوهستانی استان تهران از جمله مناطق مهم و راهبردی برای حفاظت از این گونه محسوب میشوند.