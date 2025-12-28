پیشرفته‌ترین ماهواره‌های تصویربرداری ایرانی که امروز با موفقیت به فضا پرتاب شدند، شادی کودکان یزدی را به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عصر امروز جمعی از کودکان یزدی در لحظه پرتاب ماهواره‌های ایرانی «ظفر ۲»، «پایا» و نمونه دوم «کوثر» که با موفقیت توسط پرتابگر روسی سایوز به مدار نزدیک زمین (لئو) پرتاب شدند حسابی به وجد آمدند و اشک ذوق ریختند و به ایرانی بودنشان افتخار کردند.

همزمان با این لحظه تاریخی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باهدف آشنایی نسل جوان با دستاورد‌های فضایی کشور و تقویت روحیه پژوهش و خلاقیت آنها برنامه ویژه‌ای را برگزار کرد تا این کودکان و نوجوانان با حضور کارشناسان حوزه هوافضا و ساخت ماکت ماهواره و موشک بیشتر با دانش فضانوردی آشنا شدند.