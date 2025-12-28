پخش زنده
معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامهای، موفقیت چشمگیر پرتاب همزمان سه ماهواره «پایا»، «ظفر ۲» و «کوثر» را به وزیر ارتباطات تبریک گفت و این دستاورد را نماد پیشرفتهای کشور در حوزه فناوری فضایی خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در نامهای به سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، موفقیت کشورمان در پرتاب سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه دوم «کوثر» را تبریک گفت و آن را تجلی پیشرفتهای کشور در عرصه فناوریهای فضایی دانست.
عارف، معاون اول رئیسجمهور، در متن نامه خود با قدردانی از تلاش جوانان و پژوهشگران ایرانی تأکید کرد که فناوریهای فضایی نمونهای آشکار از مقاومت کشور در برابر تحریمهای ظالمانه است و ثمرات آن در حوزههای مختلف از پزشکی و نانوفناوری تا صنعت فضایی و انرژی هستهای به مردم ارائه شده است.
متن نامه محمدرضا عارف به سید ستار هاشمی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سید ستار هاشمی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
پرتاب سه ماهواره بومی پایا، ظفر ۲ و نمونه ارتقا یافته کوثر را با همت و دانش جوانان ایرانی تبریک عرض میکنم.
فناوریهای فضایی تجلی آشکاری از پیشرفتهای کشوری است که در برابر تحریمهای ظالمانه ایستادگی کرده و اکنون ثمرات ایستادگی و پافشاری بر استقلال و آزادی خود را در عرصههای مختلف از پزشکی و نانوفناوری تا صنایع فضایی و دانش هستهای به مردم صبور پیشکش میکند.
بی شک اهتمام جوانان در صنعت فضایی بخشی از هویت ایرانی اسلامی است که در ماهوارههای ساخت ایران تجلی دیگری از امید به آینده و قلههای بلند پیشرفت است.
به پژوهشگران و نخبگان صنعت فضایی خصوصا در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی خداقوت میگویم و درخشش این عزیزان را در تارک دانش و فناوری جهان از باریتعالی خواهانم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور