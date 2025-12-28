فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از قلع و قمع آثار تصرف غیرمجاز در اراضی ملی روستای آق‌قویی از توابع شهرستان خدابنده خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ به گفته سرهنگ عباسی در راستای صیانت از اراضی ملی و برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، آثار تصرف در اراضی ملی روستای آق‌قویی از توابع بخش گرماب شهرستان خدابنده، با دستور مقام محترم قضایی قلع و قمع شد.

این طرح در پی شناسایی احداث بناهای غیرمجاز در اراضی ملی این منطقه و پس از طی مراحل قانونی، مأموران یگان حفاظت با اخذ دستور قضایی در محل حاضر شده و نسبت به تخریب کامل سازه‌های فاقد مجوز اقدام شد.

وی با تأکید بر اینکه این ساختمان‌ها بدون هرگونه مجوز قانونی و در اراضی ملی احداث شده بودند، افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی در اجرای قانون، هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان ندارد و تمامی اقدامات صرفاً بر اساس احکام صادره از سوی مراجع محترم قضایی انجام می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه اراضی ملی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.