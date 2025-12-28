پخش زنده
سه پرتاب موفقیتآمیز، تاریخ فضایی ایران را زرین کرد؛ این پیروزی شیرین، موجی از غرور و شادی را در سراسر کشور، بهویژه در میان جوانان زنجانی، به راه انداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سه پرتاب موفق آمیز، برگی تازهای را بر شاخسار تاریخ پر افتخار دستاوردهای فضایی ایران نمایان کرد. این موفقیت چشمگیر ملی، موجی از شادی و غرور را در سراسر کشور ایجاد کرده است.
در قلب این جشن ملی، جوانان و نوجوانان زنجانی در کانون علوم و فناوریهای نوین ایران، پای گیرندههای استانی جمع شدند تا شاهد به اوج رسیدن دستاوردهای علمی فرزندان پارس باشند.
امیدهای فردای ایران با شادی این پیروزی بزرگ را که دانش جوانان سرزمین پارسها را به آسمان کشاند جشن گرفتند و به شکرانه این گام بلند علمی، سرود پیروزی سر دادند..
