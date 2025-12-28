به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ایام ماه مبارک رجب و در آستانه ایام اعتکاف، با قرائت صیغه مسجد توسط نماینده ولی فقیه در استان، مصلی مهدیه امام خمینی (ره) اهواز به مسجد جامع امام خمینی (ره) تبدیل شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به فضایل ماه رجب و ایام اعتکاف بر بهره مندی کامل از فیوضات این ماه پر برکت تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان همچنین با تسلیت ارتحال آیت الله سید علی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری از مجاهدت‌ها و خدمات علمی این فقیه جلیل القدر تجلیل کرد.

با تبدیل شدن مصلی نماز جمعه اهواز به مسجد جامع امام خمینی (ره) در ایام اعتکاف میزبان معتکفان خواهد بود.