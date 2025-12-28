.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "حميدرضا ميرحبيبي" در تشريح اين خبر بيان داشت: کارشناسان واحد احراز اصالت وسائط نقليه اداره تشخيص هويت پليس آگاهي طي مرداد ماه از چندين پارکينگ در سطح استان به صورت تخصصي بازديد کردند.

وي افزود: طي اين بازديدهاي ميداني از طريق روش هاي علمي و انجام آزمايش هاي تخصصي 2 دستگاه خودرو و12دستگاه موتورسيکلت کشف و تحويل مالباختگاني شد که برخي از آن ها از پيدايش و کشف وسايل نقليه خود نا اميد شده بودند.

رئيس پليس آگاهي استان با اشاره به استمرار طرح هاي پايش، رصد و بررسي تخصصي وسايل نقليه پارکينگي از شهروندان خواست تردد وسايل نقليه مشکوک در محله خود،پلاک مخدوش بودن،حمل ضايعات مشکوک و ديگر موارد خاص را به پليس اطلاع دهند