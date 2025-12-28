یادبود استاد کامران فانی و رونمایی از تمبر یادبود در قزوین
آیین یادبود زندهیاد استاد کامران فانی با حضور مسئولان و اهالی فرهنگ در قزوین برگزار شد و در پایان این مراسم از تمبر یادبود ایشان رونمایی شد.
در این مراسم، آزاده نظر بلند دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با اشاره به جایگاه علمی و حرفهای استاد فانی گفت: «ادای دین به استاد فانی وظیفه همه ماست؛ ایشان در کتابداری نقش غیرقابل انکاری داشتند و معیار دقت و مسئولیتپذیری حرفهای بودند. تحول کتابخانهها با تکیه بر بنیانهای فکری استاد فانی و همردههای ایشان شکل گرفت و منش و برخورد حرفهای ایشان باید الگویی برای کتابداران باشد.»
همچنین شهرام احمدپور معاون سیاسی استاندار قزوین در این همایش، قزوین را مقصد حضور قومیتها، طوایف و خاندانهای بزرگ کشور دانست و گفت: «قومیتهای مختلف به دلیل شرایط مناسب، قزوین را برای زندگی انتخاب کردهاند.»
پایانبخش این آیین، رونمایی از تمبر یادبود استاد کامران فانی بود که به پاس خدمات و دستاوردهای ایشان در حوزه کتابداری و فرهنگ کشور انجام شد.