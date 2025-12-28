آیین یادبود زنده‌یاد استاد کامران فانی با حضور مسئولان و اهالی فرهنگ در قزوین برگزار شد و در پایان این مراسم از تمبر یادبود ایشان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این مراسم، آزاده نظر بلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با اشاره به جایگاه علمی و حرفه‌ای استاد فانی گفت: «ادای دین به استاد فانی وظیفه همه ماست؛ ایشان در کتابداری نقش غیرقابل انکاری داشتند و معیار دقت و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای بودند. تحول کتابخانه‌ها با تکیه بر بنیان‌های فکری استاد فانی و هم‌رده‌های ایشان شکل گرفت و منش و برخورد حرفه‌ای ایشان باید الگویی برای کتابداران باشد.»

همچنین شهرام احمدپور معاون سیاسی استاندار قزوین در این همایش، قزوین را مقصد حضور قومیت‌ها، طوایف و خاندان‌های بزرگ کشور دانست و گفت: «قومیت‌های مختلف به دلیل شرایط مناسب، قزوین را برای زندگی انتخاب کرده‌اند.»

پایان‌بخش این آیین، رونمایی از تمبر یادبود استاد کامران فانی بود که به پاس خدمات و دستاوردهای ایشان در حوزه کتابداری و فرهنگ کشور انجام شد.