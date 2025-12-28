پخش زنده
بخشهای وسیعی از شبکه برق مناطق غربی کردستان بهویژه شهرستانهای بانه و سقز در پی بارش گسترده و کم سابقه برف و باران دچار خسارت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در پی تداوم بارش برف و کولاک، بیش از ۳۰۰ اصله تیر برق عمدتاً در مسیر بانه به جاده مریوان و بیش از ۱۰ دستگاه ترانس در محدودههای شهری و روستایی این دو شهرستان سقوط کرده است.
بیشترین خسارات و خاموشیها در فیدرهای محورهای جادههای مریوان، سردشت، سبدلو و جاده آرمرده شهرستان بانه گزارش شده است.
در حال حاضر، برق حدود ۲۰۰ روستای شهرستان بانه و ۵۰ روستای شهرستان سقز به دلیل آسیبدیدگی شبکه برق قطع شده است.
با بازگشایی برخی مسیرهای دسترسی، عملیات عیبیابی، بازسازی شبکه و رفع خاموشیها توسط ۲۱ اکیپ عملیاتی مستقر در شهرستانهای بانه و سقز در حال انجام است.