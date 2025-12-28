امام جمعه ایلام با اشاره به پیشرفت‌های گسترده جمهوری اسلامی، از روحانیون و صاحب‌نظران خواست با روشنگری و تبیین دستاورد‌های نظام، زمینه تقویت امید و اعتماد عمومی در جامعه را فراهم کنند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در نشست هم اندیشی مسئولان قضائی و ائمه جمعه بر اهمیت شفافیت در عملکرد‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: شفافیت، مهم‌ترین سلاح در مبارزه با فساد است و ما باید با ساختن فضایی شفاف، اعتماد مردم را جلب کنیم.

وی با تأکید بر نقش روحانیت در امیدآفرینی اجتماعی بیان کرد: امروز وظیفه ما سنگین‌تر از گذشته است، باید داشته‌های نظام و نعمت‌های الهی را برای مردم تبیین کنیم تا در برابر تبلیغات دشمن منفعل نشوند.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه و جنایات دشمنان در غزه گفت: دنیا بیدار شده و امروز دانشگاه‌های غربی نیز برای عدالت و دفاع از مظلومان قیام کرده‌اند، این فرصت تاریخی برای شیعه و جمهوری اسلامی بی‌نظیر است و باید با کار جهادی و امیدآفرینی از آن بهره ببریم.

امام جمعه ایلام تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه کلی و راهبردی هستیم، اگر ایمان و امید در جامعه تقویت شود، مشکلات اقتصادی نیز قابل مدیریت خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار در پایان بر عزم جدی مسئولان برای مبارزه با فساد و تضمین حقوق مردم تأکید کرد و ادامه داد: امیدآفرینی در جامعه تنها با کار جهادی و تلاش مستمر میسر خواهد بود، ما وظیفه داریم تا این امید را در دل‌های مردم بکاریم و به آنها نشان دهیم که آینده‌ای روشن در انتظار آنها است.