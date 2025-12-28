کارشناس هواشناسی لرستان با اشاره به تقویت سامانه بارشی از فردا شب برای استان بارش باران، رعد و برق و برف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت :از اواخر امشب تا غروب فردا از میزان بارش‌ها کاسته نی شود و از فردا شب تا روز سه شنبه با تقویت موج دوم این سامانه بارشی، برای همه مناطق رگبار باران وگاهی رعد و برق ،مه آلودگی و برای مناطق سردسیر،گردنه‌ها و مناطق کوهستانی برف پیش بینی می شود.

کبری غفوری نژاد افزود:برای این شرایط هشدار نارنجی هواشناسی صادر شده است.