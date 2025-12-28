­عمارت ناصریه که توسط مظفرالدین شاه به یکی از نوادگانش بنام ناصرمیرزا، اهدا شده، در روستای جمال آباد و در دشت‌های حاصلخیز ورامین آن روزگار ساخته شده است. این بنای تاریخی پاکدشت، هم اینک در حال تعمیر و بازسازی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این عمارت با زیربنای ۶۰۰ مترمربع ، یکی از ۱۳ بنای تاریخی و قدیمی‌ترین اثر معماری شهرستان پاکدشت است که سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار تاریخی به ثبت ملی رسید.

درب‌های این بنای تاریخی پس از احیا و مرمت، از ابتدای سال آینده و به عنوان یکی از مقاصد گردشگری استان تهران، به روی بازدیدکنندگان باز خواهد شد.