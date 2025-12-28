جانشین رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی با اشاره به لغزنده بودن محور‌های ارتباطی استان به دنبال بارش برف گفت: تردد خودرو‌ها از محور‌های کوهستانی و گردنه‌ها بدون زنجیر چرخ ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ امیر ارشدزاده با اشاره به شدت برف و کولاک در گردنه‌های آتاجان در آزاد راه تبریز - زنجان و گویجه بل در محور تبریز - اهر گفت: ماموران پلیس راه از تردد خودرو‌های بدون زنجیر چرخ در این گردنه‌ها ممانعت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تمام جاده‌های استان با همکاری نیرو‌های راهداری باز است و تردد جریان دارد خاطرنشان کرد: به علت برف و کولاک دید افقی پایین آمده است و رانندگان باید با احتیاط بیشتری اقدام به سفر‌های برون شهری کنند.

سرهنگ ارشدزاده همچنین با بیان اینکه اولویت پلیس راه حفظ ایمنی رانندگان و کاهش تصادفات است از هموطنانی که قصد سفر در محور‌های ارتباطی استان را دارند خواست علاوه بر به همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ نسبت به سلامت خودرو مطمئن شوند و پس از استعلام از سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۴۱ نسبت به سفر اقدام کنند.