به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ"عباس احمدپور" گفت: در پي نزاع در يکي از کافه هاي شهر بم و با حضور به موقع گشت انتظامي در محل مشخص شد چند جوان حوالي نيمه شب با يکديگر درگير و با قمه و چاقو باعث مجروحيت چند نفر در اين کافه شده و از محل متواري شده اند.

وي افزود:در اين راستا ماموران پليس امنيت عمومي در کمتر از 48 ساعت 3 نفر از عاملان اصلي اين نزاع که با قمه و سلاح سرد به طرفين نزاع آسيب رسانده بودند را شناسايي و در نقاط مختلف شهر دستگير کردند.

فرمانده انتظامي بم با اشاره به معرفي متهمان به مقام قضايي و پلمب کافي شاپ متخلف گفت: شکل گيري پاتوق هاي دوستانه در برخي کافي شاپ ها و همچنين عرضه قليان و مواد دخاني به افراد کم سن و سال مي تواند زمينه ساز آسيب و اعتياد قشر جوان و نوجوان باشد و مي طلبد خانواده ها نظارت بيشتري بر فرزندان خود داشته باشند