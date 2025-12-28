پخش زنده
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: نمایشگاه موزه عبرت روایتگر مسیر انقلاب برای نسل جوان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نمایشگاه موزه عبرت با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و آشنایی نسل جوان با مسیر شکلگیری و حفظ انقلاب برگزار شد. بازدیدکنندگان این نمایشگاه از نزدیک با زحمات و سختیهایی که مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی متحمل شدهاند، آشنا شدند.
آخوند غراوی نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در حاشیه بازدید از موزه عبرت گفت: انقلاب اسلامی حاصل تحمل فشارها، ایستادگی مردم و ایمان عمیق آنان بوده و با زور، شکنجه و فشار به دست نیامده است. آنچه موجب پایداری و نتیجهبخشی حرکت مردم شده، اعتقاد معنوی و ایمان الهی آنان است که باید بیش از پیش تقویت شود.
او افزود: انتظار داریم بهویژه نسل جوان با مشاهده عینی این دستاوردها، درک روشنی از چگونگی شکلگیری انقلاب و مسئولیت خود در حفظ آن پیدا کنند و با فرهنگ اصیل اسلامی و ارزشهای انقلاب آشنا شوند.
آخوند غراوی بر ضرورت آشنایی مردم با دستاوردهای انقلاب اسلامی و جلب رضایت عمومی تأکید کرد و گفت: همه مسئولان، متولیان امور و دستاندرکاران نظام جمهوری اسلامی باید در چارچوب قانون و با بهرهگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، برای جلب اعتماد مردم و خدمت صادقانه به آنان تلاش کنند.