پخش زنده
امروز: -
رییس تامین اجتماعی بیلهسوار مغان گفت: تعداد بیمهشدگان اجباری این شعبه امسال به هشت هزار و ۱۱۰ نفر رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بابک موحد به رشد پوشش بیمهای در شهرستان بیلهسوار اشاره کرد و افزود: این شعبه در هشت ماه گذشته از سال جاری رتبه نخست استان اردبیل و رتبه ششم کشور را در بین ۵۶۳ شعبه ازآن خود کرد.
وی با اشاره به گستره حمایتهای اجتماعی ادامه داد: برای قشرهای مختلف از جمله قالیبافان، خادمان مساجد، باربران، کارگران ساختمانی، مشاغل آزاد، ورزشکاران، هنرمندان، زنان خانهدار، رانندگان، دختران مجرد و دانشجویان در ۱۶ ماه گذشته افزون بر ۹۳ میلیارد ریال کمک بلاعوض از محل اعتبارات دولتی پرداخت شد.
رییس تامین اجتماعی بیلهسوار بیان کرد: همچنین در این مدت نزدیک به چهار هزار میلیارد ریال برای مستمریها، بیمه بیکاری و تعهدات کوتاهمدت به ذینفعان در شهرستان تخصیص و پرداخت شده است.
موحد با اشاره به کسب رتبه نخست از سوی تامین اجتماعی بیلهسوار در سال گذشته، اظهار کرد: برای حمایت از بیمهشدگان ۲۵۰ میلیارد ریال از حق بیمه کارگران، کشاورزان و دامداران نیز از سوی دولت پرداخت شد.
وی در ادامه بر نظارت مستمر برای حفظ حقوق کارگران تاکید کرد و گفت: ۶ هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی به منظور پیشگیری از تضییع حقوق بیمهشدگان و کارگران در این مدت انجام شده است.