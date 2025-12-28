به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول جامعه قاریان مساجد حاشیه شهر مشهد گفت: در این محفل که در مسجد ولی عصر (ع) روستای کنویست رضویه برگزار شد، دانش آموزان و خانواده ها، از تلاوت استادان و قاریان ممتاز شیعه و اهل سنت بهره‌ مند شدند.

مجتبی گوهری افزود: در این محفل قرآنی به میزبانی جامعه قاریان مساجد حاشیه شهر مشهد، حافظ بین المللی «حمید شاکرنژاد » آیاتی از مصحف شریف را تلاوت کرد.

وی مهم‌ ترین هدف برپایی این محافل را آگاهی بخشی و تدبر در قرآن و بیان معارف قرآنی دانست و گفت: جامعه قرآنی مساجد حاشیه شهر مشهد بیش از ۷۰۰ نفر عضو دارد.