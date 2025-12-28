پخش زنده
امروز: -
نشست تخصصی علمی و فرهنگی با موضوع علوم اجتماعی اسلامی با رویکرد کاربردی فردا ساعت ۱۰ تا ۱۵ در دانشگاه تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این نشست با هدف پیوند نظریه و عمل، در راستای تحقق آرمان وحدت حوزه و دانشگاه با مشارکت ۲۷ مرکز دانشگاهی، پژوهشی و حوزوی پیشرو در کشور برگزار خواهد شد.
پیگیری رویکرد مسئله محور با هدف ارائه راهکار برای چالشهای عینی جامعه از جمله اهدافی است که این نشست دنبال میکند.
این نشست تخصصی با شعار «به سوی حل مسئله و کاربردیسازی علوم اجتماعی اسلامی»، در پی تبدیل گفتمانهای نظری به برنامههای عملیاتی است.
ایجاد «قوه عاقله» و شبکه دانشی، تشکیل دبیرخانه دائمی، شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی و ایجاد بستری برای اشتراکگذاری مسائل واقعی از دیگر اهداف این نشست علمی فرهنگی است.