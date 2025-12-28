به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ شهردار خرم دره با اعلام خبر گفت: به منظور افزایش راندمان و بهبود کیفیت ارائه خدمات و تجهیز ماشین آلات مورد نیاز شهرداری خرم دره، دو دستگاه نیسان به ارزش ۲۳ میلیارد ریال از منابع داخلی شهرداری خریداری شد.

به گفته نوری آرا،با توجه به نیاز واحد‌های عمرانی و تاسیسات و زیبا سازی و به منظور افزایش پویایی و توانایی در انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات مناسب به شهروندان، بهسازی و نوسازی تجهیزات خودرویی با درخواست این شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر خرم دره به عنوان برنامه‌های عملیاتی، خدماتی و عمرانی با رویکرد به چشم انداز کوتاه مدت توسعه شهری در دستور کار قرار گرفت و خربداری شد.

شهردار خرمدره یکی از اهداف اصلی شهرداری را در کنار عمران شهری، نوسازی و تجهیز ناوگان موتوری شهرداری اعلام کردو گفت: ظرف سه چهارسال اخیر، دو دستگاه کامیون بنز، یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی، یک دستگاه ماشین آتش نشانی با تجهیزات روز دنیا و وانت مزدا کارا دوکابین به مجموعه شهرداری الحاق شده است.