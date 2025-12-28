فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: استفاده از ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی در حفاظت از مواهب الهی و محیط زیست ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در همایش طرح پرچمداری که در استان خراسان جنوبی برگزار شد با اشاره به تاریخچه محیط زیست گفت: یگان حفاظت محیط زیست قدمت ۶۸ ساله دارد و در سال ۱۳۳۵ به عنوان کانون شکار وصید کار خودش روآغاز کرد و رسما در سال ۱۳۵۳ گارد حفاظت محیط زیست به عنوان بازوی حفاظت محیط زیست برای حفاظت و حراست از مواهب الهی وگونه‌های جانوری و گیاهی کار خودش را شروع کرد.

سردار رستگار در ادامه سخنان خود در این همایش افزود: در حال حاضر چهار هزار محیط بان در ۶۵۰ پاسگاه محیط بانی کار حفاظت و حراست از مواهب الهی را برعهده دارند و با تمام توان دراین راه گام بر می‌دارند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ میلیون هکتار مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در کشور وجود دارد بیان داشت: دو ونیم میلیون هکتار از این مناطق در استان خراسان جنوبی وجود دارد که کار حفاظت و حراست از آن تنها با بیست درصد نیرو انجام می‌وشد که که به معنای واقعی کلمه ایثار در حفاطت از محیط زیست است.