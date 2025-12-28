پیش ثبت نام بیش از ۵ هزار دانش آموز برای شرکت در مراسم اعتکاف
فراهمسازی زمینه حضور حداکثری دانشآموزان در مراسم اعتکاف، نقش مؤثری در رشد اخلاقی و اجتماعی نسل آینده ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان بر ضرورت برنامهریزی هدفمند برای ارتقای کیفیت آموزشی و اجرای منسجم و اثرگذار مراسم معنوی اعتکاف در مدارس و مراکز آموزشی استان تأکید کرد.
ایوب رضایی پس از جلسه ویدئوکنفرانس با وزیر آموزش و پرورش در جمع شورای معاونان، با اشاره به اهمیت همزمان توجه به آموزش کیفی و تربیت معنوی دانشآموزان، گفت: برنامهریزی دقیق برای ارتقای کیفیت آموزشی در کنار تقویت فعالیتهای فرهنگی و دینی، از اولویتهای اساسی آموزش و پرورش استان است.
وی با بیان اینکه مراسم معنوی اعتکاف فرصت ارزشمندی برای تعمیق باورهای دینی، خودسازی و تقویت هویت معنوی دانشآموزان و فرهنگیان است، افزود: اجرای مطلوب و پرشور این آیین عبادی نیازمند هماهنگی، برنامهریزی و مشارکت همهجانبه مدارس، مربیان پرورشی و دستگاههای فرهنگی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش در این نشست، خاطرنشان کرد: فراهمسازی زمینه حضور حداکثری دانشآموزان در مراسم اعتکاف، همراه با رعایت ملاحظات تربیتی و فرهنگی، میتواند نقش مؤثری در رشد اخلاقی و اجتماعی نسل آینده ایفا کند.
وی همچنین بر لزوم تلفیق برنامههای آموزشی با فعالیتهای تربیتی و پرورشی تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش استان با بهرهگیری از ظرفیت مدارس، تشکلهای دانش آموزی، کانونهای فرهنگی و همکاری نهادهای مرتبط، تلاش خواهد کرد مراسم اعتکاف امسال بهصورت منظم، کیفی و اثرگذار برگزار شود.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در پایان تصریح کرد: ارتقای کیفیت آموزشی و توجه به تربیت دینی و معنوی دانشآموزان، دو محور مکمل هستند که با اجرای همزمان آنها میتوان زمینه رشد همهجانبه نسل آینده را فراهم کرد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از آمادگی قریب ۸۸ مسجد برای برگزاری اعتکاف دانشآموزی در سطح استان خبر داد و گفت: تاکنون قریب ۵ هزار دانشآموز جهت مراسم معنوی ثبتنام کردهاند.
وی افزود: دانشآموزان برای پیشثبتنام اعتکاف میتوانند به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کرده و پس از ورود به پنل دانشآموزی، از بخش پرورشی و سلامت سامانه نورینو، گزینه «پیشثبتنام اعتکاف دانشآموزی» را در قسمت پویشها و مسابقات عمومی انتخاب کنند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر رعایت ضوابط و بخشنامههای ابلاغی، تصریح کرد: مطابق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، برگزاری هرگونه امتحان و آزمون داخلی و هماهنگ در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ دیماه ممنوع است و مدیران مدارس موظفاند برنامه امتحانات را بهگونهای تنظیم کنند که با ایام اعتکاف تداخلی نداشته باشد.
دبیقی همچنین خاطرنشان کرد: غیبت دانشآموزان شرکتکننده در این برنامههای معنوی موجه محسوب میشود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، امکان گزارش موضوع از طریق سامانههای نظارتی آموزش و پرورش فراهم است.