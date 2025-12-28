به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این همایش در پنج بخش سرود، شعر، مقاله، نقاشی و فیلم کوتاه برگزار و در هر رشته سه نفر به عنوان افراد برتر شناخته شدند.



حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه در استان کردستان در این مراسم با اشاره به ویژگی ها‌ی شخصیتی حضرت علی (ع) گفت: نهج البلاغه گنجینه‌ای پویا و کاربردی از معارف عمیق برای زندگی فردی و اجتماعی است.

سردار الهی فرمانده انتظامی استان هم در این مراسم، رسالت پلیس را برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پاسداری از آرمان و خون شهدا و نیز خدمت به مردم برشمرد و گفت: تمامی این خدمات در پرتو آموزه‌های دین مبین اسلام، تبیین و انجام می‌شود.