\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u060c \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0634\u0627\u0647\u062f \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f\u060c \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0633\u0647 \u0645\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0648\u0645\u06cc \u06a9\u0648\u062b\u0631\u060c \u0638\u0641\u0631\u06f2 \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u0628\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0631 \u06f5\u06f0\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0646\u0647\u200c\u062a\u0646\u0647\u0627 \u06cc\u06a9 \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f \u0639\u0644\u0645\u06cc\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0634\u0646 \u0627\u0632 \u0628\u0644\u0648\u063a \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u062b\u0645\u0631\u0647 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u062f\u0627\u0646\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\n\n