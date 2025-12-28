پخش زنده
به علت بارش شدید باران ، محورهای رامهرمز به بهبهان و بخشی از محور ملاثانی به مسجدسلیمان مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون عملیات پلیس راه خوزستان گفت: به علت بارش شدید باران و آبگرفتگی محورهای رامهرمز به بهبهان و محور ملاثانی به مسجدسلیمان در محدوده سه راهی گاو سوار تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
سرهنگ میرزاوند افزود: رانندگانی که قصد تردد در محور ملاثانی به مسجدسلیمان در محدوده سه راهی گاو سوار دارند میتوانند از مسیر جایگزین ملاثانی -شوشتر -سه راهی گاوسوار تردد نمایند.
وی ادامه داد: محور باغملک–ایذه–دزپارت نیز که به علت بارش شدید باران مسدود شده بود بازگشایی شده است و به غیر از این دو محور اعلام شده، تمامی محورهای استان باز میباشند.
معاون عملیات پلیس راه خوزستان تاکید کرد: با توجه به وضعیت آب و هوایی استان و بارش باران از رانندگان درخواست میشود از تردد غیرضروری در محورهای استان خودداری نمایند.