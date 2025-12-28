پخش زنده
مشکاتالزهرا صفی، نماینده تنیس بانوان کشورمان در تورجهانی ترکیه و در بخش دونفره، به مقام نایبقهرمانی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مشکاتالزهرا صفی بانوی تنیس باز کشورمان که برای حضور در رقابتهای ۱۵ هزار دلاری تورجهانی در آنتالیا ترکیه به سر میبرد، در بخش دونفره این مسابقات موفق شد همراه با همتیمی خود، جیایو از چین به مقام نایب قهرمانی این رقابتها دست پیدا کند.
در دیدار پایانی این رقابتها آنها برابر تیمی متشکل از تنیس بازان مغرب و رومانی قرار گرفتند که در پایان بازی را ۴ به ۶، ۶ به ۳ و ۱۱ به ۱۳ به حریف واگذار کردند و با کسب مقام نایب قهرمانی این هفته را به پایان رساندند.