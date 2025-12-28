پخش زنده
فرماندار هوراند گفت:در پی بارش برف و کولاک شدید به ۴۰ خودروی گرفتار در برف گردنه تازهکند محور هوراند به اهر امدادرسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،عباس عادلی فر اظهار کرد:در پی بارش برف و کولاک شدید ۴۰ دستگاه خودرو در گردنه تازهکند محور هوراند به اهر گرفتار شدند که با تلاش نیروهای جمعیت هلال احمر و راهداری شهرستان هوراند عملیات برفروبی و بازگشایی مسیر انجام و خودروها رهاسازی شدند.
وی افزود:بر اثر تصادف دو دستگاه خودرو دو نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی هلال احمر به صورت سرپایی درمان شدند.
فرماندار هوراند با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی ضمن رعایت نکات ایمنی از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کرده و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.