مراسم عصر شعر که با عنوان «عصراثر» در انتشارات شهرستان ادب برگزار می‌شود این بار به بازخوانی و نقد وبررسی کتاب «در رکاب صبح» اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب سروده «فاطمه عارف نژاد» است و در مراسم نقد و بررسی آن، محمد مهدی سیار و حسنا محمد زاده حضور دارند.

کتاب در رکاب صبح، شامل چهار غزل است که مضمون همه آنها شعر فلسطین و مردم غزه است و شاعر با نگاه هنرمندانه از زوایای متفاوت به یک موضوع واحد یا همان غزه پرداخته است.

شعر‌های این مجموعه دارای عاطفه صادق است و این یکی از ویژگی‌های شعر مقاومت است که شاعر هنگام سرودن خودش بوده و شعر‌ها ساختگی نیستند.

مدیر انتشارات شهرستان ادب در مراسم رونمایی این کتاب که در آبان ماه سال گذشته اتفاق افتاد اعلام کرد، بعد از زبان عربی، بیشترین شعر‌هایی که برای دفاع از فلسطین سروده شده به زبان فارسی است و زبان فارسی دومین زبانی است که برای دفاع از فلسطین اثر تولید کرده.

به گفته علی محمد مودب، کتاب رکاب صبح قابلیت ترجمه به زبان‌های دیگر دارد و این موضوع در برنامه انتشارات شهرستان ادب است.