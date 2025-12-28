بخش گوارش بیمارستان کودکان حضرت علی‌اصغر (ع) با هدف ارتقای سطح خدمات تخصصی درمانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ المیرا سلیمانی، مدیر بیمارستان، در مراسم افتتاح بخش گوارش بیمارستان کودکان حضرت علی‌اصغر (ع) ، بر نقش مؤثر خیرین سلامت در توسعه زیرساخت‌های درمانی تاکید کرد و گفت: با مشارکت خیرین، بخش‌های متعددی از بیمارستان طی ماه‌های گذشته بازسازی و تجهیز شده است.

بخش گوارش بیمارستان کودکان حضرت علی‌اصغر (ع) پس از ۱۷ ماه پیگیری و با همت خیرین سلامت، با هدف ارتقای سطح خدمات تخصصی درمانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید. این بخش با ظرفیت ۱۶ تخت بستری و دو اتاق ایزوله، زنجیره درمان این مرکز آموزشی-درمانی را تکمیل می‌کند.

سعید جعفری، سرپرست شورای وقف دانشگاه علوم پزشکی ایران، نیز افتتاح این بخش را گامی در جهت ارائه خدمات تخصصی‌تر به کودکان دانست.

نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، ضمن اشاره به فعال بودن ۶۴۰ تخت بستری در بیمارستان‌های اطراف تهران، بر اهمیت تداوم همکاری خیرین در حوزه سلامت برای بهبود کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به نیاز‌های درمانی تاکید کرد.

این بخش نوسازی شده با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و استاندارد‌های درمانی، آماده ارائه خدمات به بیماران است.