به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد حفیظی گفت: کشت گیاه کم آب بر کینوا، معروف به خاویار گیاهی در سطح یک هکتار از اراضی بخش مرکزی شهرستان گتوند انجام شد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت‌های کم آب بر در شرایط محدودیت منابع آبی افزود: همچنین کینوا از جمله محصولات مقاوم در برابر خشکی و شوری خاک می‌تواند انقلابی نو در الگوی کشت مناطق با محدودیت آبی ایجاد کند.

حفیظی اظهار داشت: کینوا گیاهی اقتصادی و ارزشمند و همچنین سرشار مواد پروتئینی، فیبر، ویتامین B، مس، منیزیم و منگنز است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای برنج محسوب شود.