نیروی که امروز با تکیه بر ظرفیت نخبگان و مجمعهای تخصصی، به مدلی اثرگذار در شناسایی و حل مسائل جامعه تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ بسیج، تشکلی مردمی که به فرمان حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت و امروز بهعنوان الگویی بینظیر از حرکت مردمی در مسیر توسعه، عمران و آبادانی کشور شناخته میشود.
نخبگان علمی این تشکل با شناسایی مشکلات جامعه در حوزههای مختلف و از طریق هماندیشی در قالب کارگروهها، در نشستهای سالانه مجمع بسیجیان به بررسی مسائل و مشکلات پرداخته و با ارائه راهکارهای علمی و عملی، در جهت حل این مشکلات اقدام میکنند.
در هشتمین اجلاسیه بسیج، هفت طرح عمده که برگرفته از مشکلات و مطالبات مردم شهرستان درهشهر بود، توسط نخبگان بسیجی مطرح شد و مقرر گردید این مسائل با پیگیری اعضای مجمع، در نشستهای شهرستانی و استانی بررسی شده و پس از تصمیمگیری، به مرحله اجرا درآید.
همچنین اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان سیروان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، نخبگان، صاحبنظران و اعضای مجمع بسیجیان شهرستان سیروان برگزار شد.
در سال ۱۴۰۴، مجمع بسیجیان شهرستان سیروان ۶۰ مسئله را در سطح شهرستان احصا کرد که از این تعداد، ۱۸ مسئله بهعنوان اولویتدار شناسایی و در کارگروهها به راهکارهای عملی تبدیل شد. در این اجلاسیه نیز ۳ طرح از طرحهای نمونه مجمع ارائه گردید.
سرهنگ «نصرالهی» معاون هماهنگکننده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در این برنامه، ضمن تبریک ماه رجب، هفته بصیرت و هفته مقاومت، شناسایی دقیق مسائل و نیازهای مردم و ارائه راهکارهای علمی برای رفع آنها را از مهمترین اقدامات مجمع بسیجیان دانست.
وی کار برای مردم را عبادت برشمرد و از فرماندار و مدیران شهرستان خواست با همکاری و همراهی لازم، زمینه اجرای طرحها را فراهم کنند.