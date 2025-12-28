امروز: -
سه ماهواره جمهوری اسلامی ایران به مدار رسیدند

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۷- ۲۱:۳۶
خبرهای مرتبط

شادی و غرور جوانان زنجانی‌ از پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی به فضا

نمایش اقتدار علمی ایران

پرتاب ۳ ماهواره بومی زمینه‌ساز تقویت امید و انگیزه بین جوانان

تبریک معاون اول به وزیر ارتباطات برای پرتاب سه‌گانه ماهواره‌های بومی

دست ایران به کهکشان رسید

پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا

پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضایی روسیه؛ گام بلند ایران در مدار لئو

پرتاب همزمان ۳ ماهواره ایرانی؛ تجلی امید و جسارت در مدار زمین است

ظفر۲، پایا و کوثر؛ سه گام مکمل ایران در مسیر استقلال فضایی

برچسب ها: پرتاب ماهواره ، دانشمند ایرانی ، خودکفایی
 