به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی، شرایط آب و هوایی و اقلیم مطلوب گیلان را از مزیت‌های استان برای پرورش زنبور عسل دانست و گفت: امسال بیش از ۵ تن عسل در ۴ هزار و ۵۸۰ زنبورستان گیلان با ۳۶۰ هزار کندو با استفاده از روش‌های علمی و تخصصی تولید شد که در مقایسه با سال گذشته ۲۱ درصد افزایش تولید دارد.

وی با بیان اینکه این افزایش تولید تاثیر زیادی بر درآمد زنبورداران گیلان دارد، افزود: علاوه بر تولید عسل، محصولات فرعی با ارزش مانند موم، گرده گل، ژل رویال و بره بوم نیز تولید در استان تولید شده است که گران‌تر از عسل هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از تولید ۶۰ هزار کیلوگرم موم و ۴ هزار کیلوگرم بره بوم خبر داد و گفت: همچنین بیش از ۹۶ کیلوگرم ژل رویال و ۹ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم گرده گل امسال در استان تولید شد که به ترتیب ۱۱ و ۳۹ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش تولید دارد.

صالح محمدی با اشاره به نقش زنبورستان‌ها در افزایش عملکرد باغات، افزود: زنبور عسل به عنوان یک حشره با ارزش در حوزه باغداری شناخته می‌شود که نقش مهمی در گرده افشانی محصولات باغی مانند مرکبات، کیوی و گیاهان دارویی در مناطق کوهستانی دارد.

وی با اشاره به حمایت سازمان جهاد کشاورزی گیلان از پرورش دهندگان زنبور عسل، گفت: اداره کل دامپزشکی استان برای مبارزه با بیماری‌هایی که این حشره با ارزش را تهدید می‌کند، کمک‌های آموزشی و ترویجی لازم را به زنبورداران گیلان ارائه می‌دهد.