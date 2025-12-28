فرماندار مسجدسلیمان گفت: ۶۴ عملیات توسط آتش نشانان در پی بارندگی و وقوع سیلاب امروز در این شهرستان انجام شد و خدمات‌رسانی به آسیب دیدگان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری یکشنبه در نشست فوق‌العاده ستاد بحران در فرمانداری مسجدسلیمان افزود: پس از بارش ۴۷ میلی‌متری باران در چند ساعت، ۶۴ عملیات توسط گروه‌های آتش‌نشانی و ۱۱۵ بازدید میدانی هلال احمر انجام شده است و تمامی دستگاه‌ها تا تثبیت کامل شرایط در صحنه حاضر هستند.

وی ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده افزود: از همان لحظات اولیه وقوع بحران، تمام دستگاه‌ها به‌صورت عملیاتی و هماهنگ پای کار حاضر شدند.

جهانگیری به وضعیت بحرانی برخی منازل در شهرک ولیعصر و چند نقطه دیگر اشاره و بر لزوم رسیدگی فوری به این مناطق تاکید کرد و ادامه داد: هلال احمر ۱۱۵ بازدید میدانی از مناطق آسیب دیده انجام داده که منجر به ارائه خدمات به ۴۳ مورد و اسکان اضطراری ۱۹ خانواده شده است.

زیرآب رفتن پل تمبی و مسدود شدن پل مالکریم مسجدسلیمان

فرماندار مسجدسلیمان با اشاره به خسارات زیرساختی گفت: پل قدیم تمبی زیر آب رفته است و پل مالکریم به دلیل طغیان رودخانه مسدود شده است ضمن اینکه تلاش برای بازگشایی آن و همچنین راه‌های روستایی محدودِ بسته شده، با حداکثر توان در جریان است.

وی همچنین از تقسیم‌بندی محلات برای مدیریت هدفمندتر عملیات امداد خبر داد و تصریح کرد: ماموریت دستگاه‌های اجرایی تا بازگشت زندگی مردم به روال عادی ادامه دارد و روند ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان باران امروز قطع نخواهد شد.

جهانگیری با هشدار نسبت به کاهش دما بیان داشت: با توجه به اخطار هواشناسی مبنی بر سرمازدگی و یخ‌بندان از روز سه‌شنبه، آماده‌باش و خدمات‌رسانی با حساسیت بیشتری پیگیری می‌شود.

فرماندار مسجدسلیمان با بیان اینکه ارزیابی میزان خسارت در دست بررسی است از تلاش‌های مستر نیرو‌های هلال احمر، شهرداری، شرکت نفت، توزیع و انتقال برق، آبفا، شرکت بهره‌برداری نفت، بخشداران، پلیس راهور، ناحیه مقاومت بسیج، فراجا، پلیس راه، راهداری و همه دستگاه‌های حاضر در امداد رسانی قدردانی کرد.