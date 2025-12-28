مسابقات شطرنج قهرمانی جهان در بخش رپید (سرعت) با قرارگرفتن پرهام مقصودلو در رده بیست و چهارم و سید محمد امین طباطبایی در رده چهل و پنجم به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات شطرنج قهرمانی جهان در بخش رپید (سرعت) در دوحه قطر در ۱۳ دور برگزاری شد و در پایان پرهام مقصودلو با ۸.۵ امتیاز در رده ۲۴ و سید محمد امین طباطبایی با ۸ امتیاز در رده ۴۵ قرار گرفتند.

همچنین سینا موحد با ۷ امتیاز در رده ۷۶، بردیا دانشور با ۷ امتیاز در رده ۹۸ و مهدی غلامی با ۷ امتیاز در رده ۱۰۰ و پویا ایدنی با ۶.۵ امتیاز در رده ۱۲۵ قرار گرفتند.

مگنوس کارلسن نروژی با ۱۰.۵ امتیاز در رده نخست مسابقات ایستاد و ولادیسلاو قزاقستانی و آرجون اریگیاسی هندی با ۹.۵ امتیاز دوم و سوم شدند.

نتایج شطرنج‌بازان ایران در دور پایانی:

در دور سیزدهم پرهام مقصودلو برابر شطرنج‌باز گرجی و مهدی غلامی برابر نماینده هند پیروز شدند.

سید امین طباطبایی برابر نماینده آمریکا، بردیا دانشور مقابل نماینده هلند و پویا ایدنی برابر شطرنج‌باز ازبک به تساوی رسیدند و سینا موحد مقابل شطرنج‌باز قزاقستانی شکست خورد.