روابط عمومی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: فردا مدارس ابتدایی و کودکستانی تعطیل است.

مدارس ابتدایی کهگیلویه و بویراحمد غیر حضوری شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کرد با توجه به تصمیم مدیریت بحران استان فعالیت مراکز آموزشی ابتدایی و کودکستانها کهگیلویه و بویراحمد فردا ۸ دی‌ماه به صورت غیرحضوری است.

سید ولی موسوی افزود: فعالیت درسی دانش آموزان ابتدایی و کودکستانی در قالب نرم افزار شاد انجام می شود.