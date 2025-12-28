روابط عمومی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: فردا مدارس ابتدایی و کودکستانی تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کرد با توجه به تصمیم مدیریت بحران استان فعالیت مراکز آموزشی ابتدایی و کودکستانها کهگیلویه و بویراحمد فردا ۸ دیماه به صورت غیرحضوری است.
سید ولی موسوی افزود: فعالیت درسی دانش آموزان ابتدایی و کودکستانی در قالب نرم افزار شاد انجام می شود.
لازم به ذکر است امتحانات نهایی دانش آموزان متوسطه و امتحانات دانشگاه پیامنور به قوت خود باقی است.