خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ ساخت‌وساز‌های خارج از ضوابط، بدون نظارت مهندسی و رعایت اصول ایمنی، امروز به معضلی جدی در برخی خیابان‌ها و محله‌های شهر تبدیل شده است، شهروندان می‌گویند در حالی که برای عرض خیابان تراکم مشخصی در نظر گرفته شده برخی سازندگان بدون توجه به این محدودیت‌ها اقدام به ساخت طبقات مازاد می‌کنند، موضوعی که باعث افزایش ترافیک، کاهش ایمنی و کمبود فضای پارک خودرو شده است.

در بازدید میدانی خبرنگار ما از بلوار آزادی، ساختمانی مشاهده می‌شود که طبق ضوابط، مجوز ساخت پنج طبقه تجاری داشته، اما اکنون به‌صورت هفت‌طبقه و تجاری احداث شده است تخلفی آشکار که پیامد‌های آن مستقیماً متوجه شهروندان و معابر اطراف است.

مسئولان شهرداری در این خصوص می‌گویند: چنانچه درخواست ساخت‌وساز خارج از طرح تفصیلی باشد، پرونده به کمیسیون ماده پنج در اداره راه و شهرسازی ارجاع می‌شود و در صورت تصویب، نظام مهندسی نقشه اصلاحی را صادر می‌کند با این حال، هرگونه ساخت‌وساز بدون پروانه یا برخلاف مفاد آن، طبق قانون شهرداری‌ها ممنوع است و پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌شود.

به گفته مسئولان، کمیسیون ماده صد اختیار صدور رأی تخریب یا جریمه را دارد و شهرداری بر اساس گزارش‌های مناطق، این پرونده‌ها را پیگیری می‌کند.

در صورت صدور رأی تخریب، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد، با این وجود برخی کارشناسان معتقدند اجرای مؤثر این احکام نیازمند همراهی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی است.

شهرداری ایلام همچنین از اجرای «پروانه دو مرحله‌ای» به‌عنوان یکی از راهکار‌های بازدارنده یاد می‌کند، روشی که در صورت بروز هرگونه تخلف در مرحله نخست، پرونده بدون استثنا به کمیسیون ماده صد ارجاع و فعالیت طرح متوقف می‌شود.

بر اساس اعلام مسئولان راه و شهرسازی، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد ساخت‌وساز‌های شهر ایلام با نوعی تخلف ساختمانی همراه است، آماری نگران‌کننده که ضرورت نظارت جدی‌تر، برخورد قانونی قاطع و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول را بیش از پیش آشکار می‌کند.