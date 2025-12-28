حزب محافظه کار دومین حزب بزرگ انگلیس اخراج علاء عبدالفتاح فعال مدنی و شهروند دو تابعیتی انگلیسی – مصری را که به تازگی از زندانی در مصر آزاد شده است، از انگلیس خواستار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ حامیان فلسطین می‌گویند حمایت وی از حقوق فلسطینیان و انتقاد از رژیم اسرائیل موجب شده است حامیان اسرائیل در انگلیس لغو تابعیت انگلیسی و اخراج او را از این کشور خواستار شوند.

به نوشته رسانه‌های انگلیس رابرت جنریک عضو ارشد حزب محافظه کار و وزیر دادگستری دولت سایه انگلیس و چهره‌ای که به ضدیت با مهاجران مشهور است می‌گوید عبدالفتاح نسبت به صهیونیست‌ها دیدگاه خشونت ورزانه دارد و باید او را «مجبور به زندگی در مصر یا صادقانه بگویم هر جای دیگری در جهان کرد».

وزیر کشور اسبق انگلیس می‌گوید: کسی که اساساً از هر چیزی که ما به آن پایبندیم متنفر است، اکنون قرار است به اینجا بیاید تا در خیابان‌های ما پرسه بزند و احتمالاً بقیه عمر خود را در میان ما زندگی کند.

این در حالی است که استارمر نخست وزیر انگلیس از آزادی وی ابراز خشنودی کرده بود که مورد انتقاد حامیان صهیونیست قرار گرفت و پس از این انتقاد‌ها اعلام کرد از مواضع وی اطلاع نداشته است.

وزارت امور خارجه انگلیس نیز اعلام کرد: «تلاش برای آزادی فتاح و پیوستن او به خانواده‌اش در بریتانیا از دیرباز در اولویت دولت‌های متوالی بوده است، اما پست‌های «نفرت‌انگیز» او محکوم است».

فتاح، سال ۲۰۲۱ به علت انتشار پستی در فیس بوک درباره شکنجه در مصر به اتهام آنچه «انتشار اخبار جعلی» خوانده شد در مصر بازداشت و زندانی شد.

همزمان هیئت نمایندگان صهونیست‌ها در انگلیس نیز به آزادی این شهروند انگلیسی – مصری واکنش نشان داد و اعلام کرد آزادی وی «نگرانی عمیقی» ایجاد کرده است.

آدریان کوهن، عضو ارشد تشکل صهیونیست‌ها در انگلیس می‌افزاید: لفاظی‌های افراطی و خشونت‌آمیز قبلی او علیه «صهیونیست‌ها» و سفیدپوستان به طور کلی، برای یهودیان بریتانیا و عموم مردم تهدیدآمیز است.

وی افزود: استقبال گرم دولت از آزادی وی نشان دهنده یک نظام در هم شکسته با فقدان حیرت‌انگیز دقت لازم مقامات آن است.

عبد الفتاح که مادرش در لندن متولد شده و بواسطه آن شهروندی انگلیس دریافت کرد، بیش از یک دهه از عمر خود را پشت میله‌های زندان در مصر گذرانده بود.

برخی رسانه‌های انگلیس عبدالفتاح را نویسنده و روشنفکری توصیف کردند که در جریان قیام سال ۲۰۱۱ که حسنی مبارک رئیس‌جمهور سابق مصر مجبور به استعفا شد، به شهرت رسید.

عبدالفتاح در سال ۲۰۱۴ نامزد دریافت جایزه حقوق بشر اروپا، جایزه ساخاروف شد اما این جایزه به دلیل پست‌هایی که درباره اسرائیل که در سال ۲۰۱۲ منتشر کرده بود، لغو شد.

وی اکنون در پی شادی هوادارانش به خانواده و پسر ۱۴ ساله اش در برایتون پیوست.

شماری از فعالان مدنی معتقدند صهیونیست‌ها در انگلیس نگرانند که حضور وی جبهه مخالفان رژیم اسرائیل در انگلیس را که به بالاترین شمار در تاریخ این کشور رسیده است تقویت کند و عرصه را بر صهیونیست‌ها از این که هست تنگ‌تر کند.

این موضوع همچنین استاندارد دوگانه دولت و سیاستمداران انگلیسی را درباره حمایت از شهروندان دو تابعیتی بیش از پیش آشکار کرد که چگونه در جایی که شهروندان دو تابعیتی در ایران به جرم جاسوسی زندانی می‌شوند، همه احزاب و گروه‌ها با تمام توان برای رهایی او و تخریب چهره ایران تلاش می‌کنند و در جایی دیگر و برای فردی که حامی حقوق فلسطینیان است سلب تابعیت وی و اخراج او از این کشور را خواستار می‌شوند.