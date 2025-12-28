به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مرتضی محمدزاده در بازدید از مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی تبریز با تاکید بر اینکه درمان زوج‌های نابارور بهترین مسیر برای افزایش فرزندآوری در راستای جوانی جمعیت است گفت: مشوق‌های فرزندآوری اغلب در خصوص فرزندآوری‌های سوم، چهارم و پنجم تاثیر گذار است که از اولویت‌های بعدی خانواده‌ها هستند ولی حمایت از درمان زوج‌های نابارور راهکار بهتری برای افزایش جوانی جمعیت است.

وی بر لزوم بررسی جامع‌تر و دقیق‌تر جزئیات آمار و روند درمان زوج‌های نابارور تاکید کرد.

وی افزود:فرزندآوری علاوه بر بحث افزایش جمعیت عامل تحکیم بنیان خانواده است و مدیریت استانداری در سال آینده درصدد تامین منابع مورد نیاز برای بهبود امکان درمان زوج‌های نابارور استان است.

خسرو کنعانی رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی نیز در ادامه با تشریح ظرفیت‌های ملی و استانی جهاددانشگاهی در حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، آموزشی، پژوهشی، درمانی و فناوری‌های نو به‌ویژه انرژی‌های نو بر آمادگی این نهاد برای توسعه فعالیت‌های هدفمند در شهرستان‌های استان تاکید کرد و گفت:جهاددانشگاهی به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی همواره در مسیر حل مسائل جامعه، توانمندسازی نیروی انسانی و پیوند علم با نیاز‌های واقعی کشور گام برداشته است.

وی افزود: بخشی از فعالیت‌های جهاددانشگاهی به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و درمانی در قالب مسئولیت اجتماعی سازمانی و با هدف ارتقای آگاهی عمومی و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات علمی و تخصصی بدون دریافت بودجه‌ای از سوی دولت و با استفاده از درآمد‌های اختصاصی جهاددانشگاهی انجام می‌شود.

کنعانی تصریح کرد: راه‌اندازی دفتر جهاددانشگاهی در شهرستان‌ها می‌تواند نقش موثری در ارتقای سطح فرهنگی و رسانه‌ای شهرستان، پاسخ به نیاز‌های آموزشی و پژوهشی و تقویت ارتباط میان دانشگاه، جامعه و مدیریت اجرایی شهرستان ایفا کند.

الهام غدیرخمی معاون پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی نیز در این بازدید از تشکیل دو هزار پرونده درمان ناباروری در مرکز جهاد دانشگاهی طی امسال خبر داد و گفت: مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی جزو مراکزی است که از صفر تا ۱۰۰ مراحل درمان از آزمایش تا جراحی در داخل این مرکز انجام می‌شود.

وی این مرکز را جزو اولین مراکز درمان ناباروری در سطح استان عنوان کرد و ادامه داد:کیفیت درمان این مرکز در سطح جهانی است.

وی با اشاره به مشکلات و چالش‌های این مرکز خواستار حمایت نمایندگان عالی دولت در استان در راستای تجهیز و بهبود خدمت رسانی به مراجعان شد.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی سازمانی خودگردان است و افزایش قیمت ارز و تورم تاثیر زیادی در درآمد مرکز درمان ناباروری دارد ادامه داد:تعرفه‌های درمانی مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی مشابه تعرفه مراکز دولتی ولی خدمات ارائه شده و هزینه‌های این مرکز در سطح مراکز خصوصی است.

بر اساس این گزارش مرتضی محمدزاده معاون سیاسی اجتماعی استاندار به همراه پروین اشراقی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی با هدف بررسی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، امکانات و فرصت‌ها و چالش‌های جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی از بخشی از مراکز تحت پوشش این نهاد انقلابی از جمله ساختمان ستاد سازمان واقع در دانشگاه تبریز و مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی تبریز بازدید کردند.

محمدزاده در جریان این بازدید ضمن صحبت با کادر درمان و بیماران موجود در مرکز درمان ناباروری در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت و در خصوص کمک به رفع این مشکلات قول مساعد داد.