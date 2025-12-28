فرماندار آغاجاری گفت: براساس برنامه کاری پیمانکار، جاده چیت پلنت در حدفاصل شهر آغاجاری به میانکوه تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی با همراهی تقی زاده معاون فرمانداری و پیمانکار پروژه احداث جاده چیت پلنت، از عملیات اجرایی بخش‌های مختلف در محور یادشده بازدید کردند.

وی در بازدید میدانی از طرح ساخت جاده چیت پلنت با اشاره به پیشرفت فیزیکی بالای طرح، از مساعدت مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و زحمات پیمانکار قدردانی کرد و افزود: در این بازدید میدانی گزارشی از برنامه زمانبندی تکمیل احداث جاده چیت پلنت (حدفاصل شهر آغاجاری تا سه راهی میانکوه) تا مرحله افتتاح از پیمانکار دریافت شد.

مشایخی با بیان اینکه تکمیل این جاده از مطالبات شهروندان است، افزود: پیمانکار پروژه در حال اجرای لایه پایه است و به زودی عملیات آسفالت جاده انجام می‌شود و با تسریع در عملیات اجرایی، این طرح عمرانی تکمیل و تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.