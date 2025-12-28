با برگزاری انتخابات و حضور ۳۰ نفر از اعضای معتمدین در فرمانداری، ۸ عضو هیئت های اجرایی انتخابات در قم انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرماندار قم گفت: اعضای انتخاب شده هیئت اجرایی به ترتیب آرا محمد عکافان ، محمد لطفی نیاسر، علامرضا تفتی، ابوالفضل بهرامیان، حمید خرمی، سلمان پورمند، محمد اسدی و مسعود قانعی فرد هستند.

امیر عباس بقایی افزود: این هیئت اجرایی از بین ۳۰ نفر از معتمدینی که از طرف فرمانداری به هیئت نظارت شهرستان معرفی شده اند تایید و انتخاب شده اند که در این انتخابات هشت نفر اعضای اصلی و پنج نفر هم اعضای علی البدل انتخاب شدند.

وی افزود: وظیفه اصلی هیئت‌های اجرایی، مدیریت برگزاری انتخابات، آماده سازی شعب اخذ رای، شمارش آرا، تنظیم صورت جلسه و اعلام آرا است.