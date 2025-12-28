پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای حوزه مسکن، خواستار تمرکز ویژه مدیران دستگاههای اجرایی بر افتتاح طرحها در ایام دهه فجر، بهویژه تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در جلسه شورای مسکن استان گفت: مدیران متولی حوزه مسکن باید با بهکارگیری حداکثر توان مدیریتی و اجرایی، روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
وی افزود: در این مسیر، توجه ویژه به دهکهای یک تا چهار جامعه ضروری است و لازم است با حساسیت و دقت مضاعف، نیازهای این اقشار مورد رسیدگی قرار گیرد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به صرفه اقتصادی پروژههای در حال اجرا تصریح کرد: حتی قیمت تمامشده فعلی واحدهای مسکونی نیز به نفع مردم است و تحقق این هدف مستلزم در اختیار داشتن دادهها و اطلاعات دقیق از وضعیت و شرایط متقاضیان است.
وی پیگیری مستمر، تصمیمگیری بهموقع و عزم جدی برای اجرای مصوبات را از الزامات برگزاری اثر بخش جلسات شورای مسکن استان دانست و بر لزوم پایبندی دستگاهها به تعهدات خود تأکید کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان هم در نشست شورای مسکن استان گفت: بیش از ۳هزار واحد مسکن شهری و روستایی خراسان شمالی در دهه فجر به بهره برداری میرسد.
میر کریمی افزود:دوهزار واحد مسکن روستایی و بیش از هزار واحد مسکن شهری در ایام دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید
وی ادامه داد: آن دسته از متقاضیان نهضت ملی مسکن که آورده خود را پرداخت کردهاند خانه دار میشود و مابقی متقاضیان بر اساس اولویت آورده شان واحدهای مسکونی را تحویل خپاهند گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز در این نشست با اشاره به مشکل تقسیط دو نرخی شدن تسهیلات طرحهای نهضت ملی مسکن افزود:با دستور اکید استاندار مبالغ اقساط این گروه طبق روال گذشته با نرخ ۱۸ درصد خواهد بود.
مجتبی علوی مقدم افزود: دستگاههای اجرایی در شهرستانها طرحهای آماده خود را برای بهره برداری در دهه فجر تا دو هفته آینده باید به دفتر فنی استانداری ارائه دهند.