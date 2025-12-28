پخش زنده
همزمان با پرتاب ماهوارههای ایرانی به فضا، رویداد علمی پرواز تا ثریا در لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سه ماهواره ایرانی، پایا، ظفر ۲ و کوثر در ادامه برنامههای توسعه صنعت فضایی کشور، با موفقیت از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شدند.
همزمان با پرتاب این سه ماهواره ،رویداد علمی پرواز تا ثریا در لرستان هم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد.
در این رویداد دست سازههای کودکان و نوجوانان لرستانی با موضوع دستاوردهای فضایی ایران همزمان با پرتاب ماهوارههای بومی و ایرانی به نمایش گذاشته میشود.
